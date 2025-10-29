L' ambasciatore Onu contro Albanese | Strega che usa il genocidio come arma

L'ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Danny Danon, ha attaccato la relatrice speciale Onu sulle violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, definendola una “strega”, dopo che lei ha presentato all'Assemblea generale Onu un nuovo report su Gaza e Cisgiordania collegandosi in video dal Sudafrica, a causa delle sanzioni che gli Stati Uniti le hanno imposto. Danon ha definito il report di Albanese “vergognos” e “unilaterale”. Albanese “ha preso la parola 'genocidio', nata dalle ceneri dell'Olocausto, e l'ha trasformata in un'arma, non per difendere le vittime della storia, ma per attaccarle”, ha dichiarato l'ambasciatore israeliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

