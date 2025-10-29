Lamanna racconta cose fece Silvio Berlusconi nello spogliatoio del Monza | E l'arbitro zitto
L'ex portiere del Monza Eugenio Lamanna ricorda il suo stupore quando vide Silvio Berlusconi entrare nello spogliatoio prima del match dei brianzoli in Serie C in casa della Pro Patria. Uno stupore che sarebbe aumentato sempre di più: "L'arbitro non ha detto niente, c'era un rispetto per lui incredibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
