Lamanna racconta cose fece Silvio Berlusconi nello spogliatoio del Monza | E l'arbitro zitto

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex portiere del Monza Eugenio Lamanna ricorda il suo stupore quando vide Silvio Berlusconi entrare nello spogliatoio prima del match dei brianzoli in Serie C in casa della Pro Patria. Uno stupore che sarebbe aumentato sempre di più: "L'arbitro non ha detto niente, c'era un rispetto per lui incredibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

