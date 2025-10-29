L’allarme sulle spiagge italiane a rischio Ecco quali possono sparire entro 25 anni | dove si trovano

Il mare avanza, e l’Italia rischia di perdere una parte importante delle proprie coste. Secondo il Rapporto “Paesaggi sommersi” della Società Geografica Italiana, presentato martedì 28 ottobre, a Roma, entro il 2050 circa il 20% delle spiagge italiane potrebbe finire sommerso. Entro la fine del secolo, poi, la quota potrebbe arrivare al 40%. Un processo che, se non contrastato, potrebbe costringere oltre 800 mila persone a lasciare le proprie case. Lo studio traccia una mappa dettagliata delle aree più vulnerabili: in prima linea l’Alto Adriatico e la costa intorno al Gargano. Per di più, il rischio riguarda anche diversi tratti tirrenici tra Toscana e Campania, e le zone costiere della Sardegna, in particolare quelle di Cagliari e Oristano. 🔗 Leggi su Open.online