L' allarme AI della scuola scambia le patatine per una pistola | studente ammanettato negli Usa

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Kenwood High School di Baltimora un adolescente è stato ammanettato e perquisito dopo che un sistema AI per il rilevamento di armi ha confuso una bustina di patatine con una pistola. L’allarme ha fatto arrivare sul posto numerose volanti e agenti armati, generando paura tra gli studenti presenti. Dopo la verifica, è stato confermato che non c’era alcuna minaccia e l’allarme è rientrato. L’episodio ha scatenato indignazione tra la comunità, con genitori e consiglieri che hanno chiesto una revisione completa delle procedure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

