L' allarme AI della scuola scambia le patatine per una pistola | studente ammanettato negli Usa
Alla Kenwood High School di Baltimora un adolescente è stato ammanettato e perquisito dopo che un sistema AI per il rilevamento di armi ha confuso una bustina di patatine con una pistola. L’allarme ha fatto arrivare sul posto numerose volanti e agenti armati, generando paura tra gli studenti presenti. Dopo la verifica, è stato confermato che non c’era alcuna minaccia e l’allarme è rientrato. L’episodio ha scatenato indignazione tra la comunità, con genitori e consiglieri che hanno chiesto una revisione completa delle procedure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Halloween a scuola, rischio satanismo": l'allarme degli esorcisti Link articolo nel primo commento Vai su Facebook
Allarme in una scuola elementare alle porte di Roma: scoperto un nido di 30 mila vespe nel muro dell’istituto (FOTO) - X Vai su X
L’IA scambia un pacchetto di patatine per una pistola: la polizia irrompe a scuola e arresta lo studente - Lo studente non nasconde la sua amarezza: “Non credo che un sacchetto di patatine debba essere scambiato per un’arma da fuoco” ... Da skuola.net
“Mi hanno puntato le armi addosso, ero terrorizzato”: l’Ai scambia un pacchetto di patatine per una pistola, la polizia interviene e ammanetta uno studente - Sistema di sorveglianza scolastico fa intervenire la polizia per uno spuntino: studente minorenne fermato con le armi spianate ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Errore dell’intelligenza artificiale in una scuola: scambia uno snack per un’arma, arrestato studente - A Baltimore un software di sorveglianza basato sull’intelligenza artificiale ha segnalato un falso allarme: la polizia ha arrestato uno studente che teneva in mano solo delle patatine. Segnala msn.com