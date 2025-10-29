L’Albero dei Tutti arriva a Bergamo | la più grande scultura al mondo dedicata alle vittime di mafia - Video

Ecodibergamo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INSTALLAZIONE. Fino al 18 novembre, l’imponente opera di Gregor Prugger in largo Gavazzeni per ricordare e far riflettere sulla legalità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

