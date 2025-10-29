L' Agenzia delle entrate le chiede 90 mila euro ma lei non ha nulla | il tribunale cancella il debito
Gestiva un'agenzia di scommesse e, secondo l'Agenzia delle entrate, non avrebbe pagato una tassa nel biennio 2013-2015 e per questo, tra sanzioni ed interessi, avrebbe dovuto versare quasi 90 mila euro. Un debito impossibile da saldare per la donna che, proprio dal 2015 era stata costretta a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
