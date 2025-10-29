Lagarde massaia Scopre il mercato e che la verdura è diventata cara
Il presidente Bce doveva andare tra le bancarelle a Firenze per rendersi conto di quanto costano frutta e verdura: «Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati». Il timore è che per abbassarli decida di portare su i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondisci con queste news
