Lagarde | continua a salire fiducia italiani nel presidente Mattarella

Roma, 29 ott. (askanews) – “In un momento in cui in tutta Europa la fiducia delle istituzioni è messa alla prova, la fiducia che gli italiani ripongono invece in Lei e nella Presidenza della Repubblica ha continuato a crescere”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde durante un incontro a Firenze del direttorio Bce con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Parlare davanti a un servitore pubblico di questa levatura devo ammettere che può far aumentare la preoccupazione di essere all’altezza della situazione e di riuscire a dare voce alle sfide che l’Europa si trova a dover affrontare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

