Lagarde a Firenze la presidente Bce si affida a Gino De Stefano per rinnovare il look

Firenze, 29 ottobre 2025 - “ Ora le creo un look made in Florence.” Con queste parole, il celebre hairstylist Gino De Stefano ha accolto nel suo salone sul lungarno Corsini Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, in città per il consiglio direttivo della Bce. Lagarde, nota per il suo impeccabile taglio corto argentato, ha approfittato della permanenza a Firenze per concedersi, ieri pomeriggio, un momento di relax per rinnovare la sua pettinatura. “È stato un grande onore averla qui nel mio salone – dice De Stefano, sorridendo –. Siamo entrati subito in sintonia e abbiamo parlato come se fosse una cliente di vecchia data”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lagarde a Firenze, la presidente Bce si affida a Gino De Stefano per rinnovare il look

