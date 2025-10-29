Lady Diana fredda e taciturna tranne in presenza dei paparazzi | la confessione di Juan Carlos di Spagna

Nonostante siano trascorsi quasi 30 anni dalla sua morte, Lady Diana continua a far notizia in tutto il mondo. La defunta Principessa del Galles è stata una delle figure più importanti degli anni ’80 e ’90 e ora è tornata al centro dell’attenzione per le ultime confidenze di Juan Carlos I. La pubblicazione delle memorie del Re emerito ha fatto luce su uno degli episodi più chiacchierati della storia recente della monarchia: la sua relazione con l’ex moglie di Re Carlo, durante le estati che trascorrevano insieme a Maiorca con le rispettive famiglie. Una delle voci più insistenti in quegli anni ma questa è la prima volta che il padre di Re Felipe ne parla pubblicamente, negando categoricamente qualsiasi liaison romantica con Diana. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Lady Diana fredda e taciturna, tranne in presenza dei paparazzi”: la confessione di Juan Carlos di Spagna

