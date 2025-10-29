ABBONATI A DAYITALIANEWS Questa notte, un uomo con il volto coperto dal cappuccio, si è introdotto nella Pucceria Pontina, in pieno centro a Latina, e ha asportato il cassetto del registratore di cassa. L’allarme era attivo, ma il ladro ha agito senza esitazioni. Le immagini della videosorveglianza. La scena è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza interno, che ha documentato l’ingresso e la fuga del malvivente nonostante il suono dell’allarme. La conferma dei titolari. La notizia è stata diffusa dagli stessi titolari del locale: il ladro, descritto come giovane di tipo caucasico, ha portato via solo pochi spiccioli, un bottino esiguo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ladro ripreso dalle telecamere: “Stavolta è venuto a trovarci un giovane di razza caucasica”, l’amaro commento social del proprietario della Pucceria Pontina