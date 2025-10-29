Ladri senza cuore a Collegno | furgone svaligiato in strada rubati tutti gli attrezzi agli attivisti che aiutano gli animali

Torinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima serata di sabato 25 ottobre 2025 una banda di ladri, che probabilmente li stava monitorando e li aveva seguiti, ha svaligiato il furgone di Alessia e Cristian, una coppia di ragazzi di Collegno che, oltre ad avere una ditta, dedicano il proprio tempo libero ad aiutare gli animali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

