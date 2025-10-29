Ladri senza cuore a Collegno | furgone svaligiato in strada rubati tutti gli attrezzi agli attivisti che aiutano gli animali

Nella prima serata di sabato 25 ottobre 2025 una banda di ladri, che probabilmente li stava monitorando e li aveva seguiti, ha svaligiato il furgone di Alessia e Cristian, una coppia di ragazzi di Collegno che, oltre ad avere una ditta, dedicano il proprio tempo libero ad aiutare gli animali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondisci con queste news

RIETI, ANCORA LADRI IN AZIONE NELLA ZONA RESIDENZIALE DI MADONNA DEL CUORE Stavolta i ladri hanno fatto irruzione in una villetta di Via Biancifiori. Malviventi senza scrupoli che stanno terrorizzando tutta la parte residenziale del quartiere Mado Vai su Facebook

Ladri senza cuore a Collegno: furgone svaligiato in strada, rubati tutti gli attrezzi agli attivisti che aiutano gli animali - Nella prima serata di sabato 25 ottobre 2025 una banda di ladri, che probabilmente li stava monitorando e li aveva seguiti, ha svaligiato il furgone di Alessia e Cristian, una coppia di ragazzi di Col ... Si legge su torinotoday.it

Ladri senza cuore, rubano i pomodori dall’orto della Rems - I ladri sono tornati a colpire il terreno agricolo del Pozzale, dove la cooperativa Sintesi Minerva porta avanti il progetto ... lanazione.it scrive

Ladri sacrileghi sulla tomba di un bambino - Resta il silenzio, ma non il rispetto profanato da ignoti che potrebbero essere riconosciuti attraverso le telecamere di ... Segnala ilrestodelcarlino.it