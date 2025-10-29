Ladri incappucciati fanno razzia nelle case | è allarme in Brianza
“Erano due ed erano incappucciati”, “Sono entrati in una casa in via Cagnola e l’hanno devastata”, “Ormai noi siamo in galera e i ladri liberi”. È allarme nella piccola frazione di Tregasio, appartenente al comune di Triuggio, dove negli ultimi giorni si sarebbero verificati una sequela di furti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
