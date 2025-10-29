Ladri acrobati in azione a Montesilvano altre due case svaligiate in via Di Blasio

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altri due appartamenti svaligiati a Montesilvano, nella serata del 28 ottobre, nella zona di via Di Blasio, dove già un mese fa dei ladri acrobati erano entrati in azione in tre abitazioni, nella palazzina adiacente a quella degli ultimi colpi. Le modalità sono sempre le stesse: i malviventi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Ladri acrobati, doppio raid ad Albaro. Rubata collezione di borse griffate - Ladri che, come esperti acrobati, si arrampicano sulle grondaie e poi forzano finestre e porte con speciali attrezzi. Segnala ilsecoloxix.it

ladri acrobati azione montesilvanoLadri acrobati in azione a Senigallia, sono volati dal terrazzo. Ecco le zone a rischio - Sabato sera sono stati visti da un residente di via Tevere, mentre si calavano da un ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ladri Acrobati Azione Montesilvano