L' addio a Valerio Stirpe | il 48enne morto di dolore dopo la scomparsa della moglie Romina
Struggente e doloroso l’addio a Valerio Stirpe, l’uomo di 48 anni rimasto vedovo e trovato senza vita nella tarda serata di domenica dai familiari, preoccupati per il suo silenzio.Ieri, a Veroli, si sono celebrati i funerali, e l’intera comunità si è stretta in un abbraccio commosso attorno alle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
