È quasi Halloween, ma il vampiro che cerca di succhiare il sangue agli italiani non è transilvano, bensì statunitense. Trump ha promesso di imporre dazi del 92% sulla pasta italiana e ha fatto pressioni su Meloni e su altri leader europei affinché acquistassero il costoso e inquinante gas naturale liquefatto (Gnl) americano. Non gli importa se le nostre aziende e le nostre famiglie sono in ginocchio: lui si diverte. Le alleanze storiche non contano nulla. Come americana e italiana, osservo con profonda angoscia la crisi che sta lacerando il mio Paese, in questo caso gli Stati Uniti. Vedo una democrazia sotto forte pressione e un'agenda politica, quella del regime di Trump, che mira apertamente a smantellare i progressi climatici in nome di un presunto "dominio energetico".

L'accordo sul Gnl Usa è un ricatto mascherato: Meloni dimostri che l'Italia non è un cane da riporto di Trump