Laboratori per le famiglie e visite guidate ripercorrono la figura di Letizia Battaglia

Al Museo Civico San Domenico, come da tradizione, tornano le visite guidate a partenza fissa e i laboratori per le famiglie. L'occasione è quella di far conoscere più da vicino la figura di Letizia Battaglia, la fotografa palermitana che ha raccontato 50 anni di storia italiana, con coraggio e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondisci con queste news

I nostri laboratori sono aperti a tutte le famiglie! Quattro nuovi corsi per fare divertire insieme grandi e piccini di ogni età Scacchi ? burraco teatro e creart vieni a provarli insieme a noi! #scacchi #burraco #teatro #artattack - facebook.com Vai su Facebook

Ravenna Incoming: Le visite guidate del weekend di Halloween, per grandi e bambini: per scoprire la città da angolazioni diverse - Tra attività per famiglie, passeggiate serali dal fascino noir e appuntamenti legati alla Biennale del Mosaico, la città si v ... Si legge su ravennawebtv.it

Speciale Halloween al Castello Sforzesco: visite guidate per bambini e famiglie tra misteri e leggende - Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, in occasione della festa di Halloween, il Castello Sforzesco di Milano si anima con iniziative speciali dedicate alla storia e al mistero. Lo riporta mentelocale.it

Weekend di Halloween: il nuovo trend delle famiglie sono i viaggi gotici. Ecco le destinazioni - Dimentica dolcetti e travestimenti: il nuovo trend di Halloween è partire per un weekend in una meta gotica e suggestiva. Riporta nostrofiglio.it