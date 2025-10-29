Laboratori creativi e dolcetto e scherzetto per un Halloween da paura al centro commerciale

Venerdì 31 ottobre al Centro Montefiore viene organizzata una giornata dedicata al divertimento dei più piccoli tra laboratori, truccabimbi e il consueto “dolcetto o scherzetto”. Il centro commerciale si trasforma in un luogo magico per festeggiare Halloween con un pomeriggio pieno di maschere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

