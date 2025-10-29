L’abitare negato L’altra emergenza silenziosa del Paese

Sfrattati dalla dignità: l’Italia che non ha più una casa. Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato alla porta, l’uomo non ha resistito: si è tolto la vita. E’ accaduto a Sesto San Giovanni, in un palazzo di periferia nel quale viveva ormai da tempo. Pochi giorni prima, a Milano, il grido d’aiuto di un padre novantunenne, con accanto un figlio affetto da grave patologia psichiatrica, che dopo una vita nella sua casa e nel suo quartiere storico, si preparava allo stesso destino: uno sfratto esecutivo nonostante l’età, la fragilità del figlio e il legame di una vita in quella casa. Storie di una cronaca recente, ma non isolate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it