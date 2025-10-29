La zuppa della bontà a Bari | i volontari di Progetto Arca in piazza a sostegno dei senzatetto

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondazione Progetto Arca torna con i suoi volontari nelle piazze italiane, come ogni anno in questo periodo, per sensibilizzare i cittadini sulla condizione delle persone senza dimora e raccogliere fondi per offrire pasti caldi durante l’inverno. L’appuntamento è per venerdì 7, sabato 8 e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

zuppa bont224 bari volontariLa zuppa della Bontà a Bari: i volontari di Progetto Arca in piazza a sostegno dei senzatetto - Fondazione Progetto Arca torna con i suoi volontari nelle piazze italiane, come ogni anno in questo periodo, per sensibilizzare i cittadini sulla condizione delle persone senza dimora e raccogliere fo ... Si legge su ilikepuglia.it

zuppa bont224 bari volontariFondazione Progetto Arca, torna “Zuppa della Bontà” per aiutare i senzatetto/ Dal 7 al 9 novembre in 8 città - Fondazione Progetto Arca rilancia "Zuppa della Bontà" per aiutare senzatetto: dal 7 al 9 novembre in 8 città, elenco e il sito per donare anche online ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Zuppa Bont224 Bari Volontari