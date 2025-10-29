La Volta Buona pagelle 29 ottobre | Sophie Codegoni e lo scoop su Stefano De Martino 8 Emanuela Aureli piange 8
Come ogni mercoledì a La Volta Buona si è parlato di dieta e corretta alimentazione con il professor Calabrese. Ma anche di Stefano De Martino, ormai una costante nel programma di Caterina Balivo, e delle sue ultime faccende di cuore. In studio non sono mancate le lacrime, con il dramma di Emanuela Aureli. E un pizzico di internazionalità grazie all’intervista a Giuseppe Giofré, che ha ballato accanto a star internazionali del calibro di Britney Spears, Taylor Swift e Jennifer Lopez. Il dolore di Emanuela Aureli. Voto 8. La conosciamo per le sue imitazioni e per la sua solarità ma Emanuela Aureli è molto altro. 🔗 Leggi su Dilei.it
