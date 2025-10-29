La vita privata di James Senese | la moglie Rina scomparsa nel 2022 e i due figli Anna e Pasquale

James Senese, iconico musicista napoletano, è morto all'età di 80 anni. La sua vita privata è sempre stata lontana dai riflettori, ma al suo fianco per tutta la vita c'è stata la moglie Rita, sposata da giovanissimo e scomparsa nel 2022. Dalla loro unione sono nati i due figli: Anna e Pasquale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

