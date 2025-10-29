La visita di Victor Orban a Roma | gli incontri con Leone XIV Giorgia Meloni e Matteo Salvini tra diplomazia e divergenze europee

Ilgiornaleditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più che una visita diplomatica, quella di Orbàn è sembrata una tappa strategica nella costruzione di un’alleanza tra le destre europee. Un messaggio chiaro: l’Europa che conosciamo è in discussione La visita del primo ministro ungherese Viktor Orbàn in Italia ha riacceso il dibattito politico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la visita di victor orban a roma gli incontri con leone xiv giorgia meloni e matteo salvini tra diplomazia e divergenze europee

© Ilgiornaleditalia.it - La visita di Victor Orban a Roma: gli incontri con Leone XIV, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, tra diplomazia e divergenze europee

Contenuti che potrebbero interessarti

visita victor orban romaViktor Orbán a Roma, incontro con Matteo Salvini al Mit: pace, green deal e Ue al centro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Viktor Orbán a Roma, incontro con Matteo Salvini al Mit: pace, green deal e Ue al centro ... Si legge su tg24.sky.it

visita victor orban romaOrbán a Roma, che cosa ha detto e perché le sue frasi imbarazzano il governo - La visita di Viktor Orbán in Italia mette a disagio Palazzo Chigi davanti alle cancellerie europee a causa delle bordate contro Bruxelles ... Scrive policymakermag.it

visita victor orban romaLA VISITA DI ORBÁN A ROMA, OGGI L’INCONTRO CON SALVINI - Nell’incontro principale della giornata di oggi, il primo ministro ha incontrato il vicepremier e leader del ... Si legge su opinione.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Victor Orban Roma