Sigfrido Ranucci e Paolo Corsini saranno auditi dalla Commissione di Vigilanza Rai. Il via libera è arrivato da parte dell’ ufficio di presidenza, dove erano presenti i capigruppo di entrambi gli schieramenti, con un voto unanime. Il sì della maggioranza alla richiesta dell’ opposizione è in linea con l’analoga decisione presa dalla Commissione Antimafia, che aveva già approvato l’audizione di Ranucci, e consente la ripresa, almeno in questo caso, dei lavori della bicamerale, fermi da più di un anno a causa dello stallo seguito alla mancata elezione del presidente della Rai. Il conduttore di Report e il direttore degli Approfondimenti di viale Mazzini parleranno davanti ai commissari mercoledì 5 novembre alle 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Vigilanza Rai dà l’ok unanime all’audizione di Ranucci e Corsini