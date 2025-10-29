La Vallesina piange Mafalda Brutti La marescialla si è spenta a 103 anni
MAIOLATI SPONTINI – Addio a Mafalda Brutti, per tutti la “La Marescialla”. La donna si è spenta a 103 anni all’ospedale di Jesi, dove era ricoverata da qualche giorno, circondata fino all’ultimo secondo dall’affetto dei suoi cari.Figura storica e conosciuta in tutta la Vallesina per aver portato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altre letture consigliate
Moie in lacrime per Mafalda Brutti in Montali: la "Marescialla" si è spenta serenamente a 103 anni - Moie piange Mafalda Brutti in Montali, si è spenta a 103 anni la storica ristoratrice conosciuta come “La Marescialla”. Secondo msn.com