La valigia della libertá

Dopo il debutto al Teatro Arena del Sole di Bologna, lo scorso 13 giugno, con la partecipazione straordinaria di Tosca, La valigia della libertà – Storia di una disobbedienza civile, scritto e interpretato da Valentina Petrini, ha proseguito il suo percorso toccando il Castello Caracciolo di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

LA VALIGIA DELLA LIBERTÀ: Storia di una disobbedienza civile Uno spettacolo di teatro civile che racconta un incontro cercato, una relazione unica nata nel 2023 tra due donne: la giornalista Valentina Petrini e la sceneggiatrice Sibilla Barbieri, malata o Vai su Facebook

Over 65 come preparare la valigia e i must have irrinunciabili - Over alle prese con le vacanze e l'organizzazione della valigia: un'operazione delicata che anticipa la partenza stessa, dove si mescolano amabilmente attesa, entusiasmo e voglia di relax. Lo riporta ilgiornale.it

Il metodo giapponese per fare la valigia - Da copiare assolutamente Il metodo giapponese per fare la valigia è il migliore in assoluto. ilsussidiario.net scrive

Come preparare la valigia perfetta in 10 mosse - Quanti di voi restano incantati davanti ai video tutorial di come inserire vestiti e accessori in zaini e valigie? Scrive romatoday.it