La tregua a Gaza appesa a un filo dopo nuovi raid | almeno 100 morti tra cui 35 bambini

La notte e le prime ore del mattino sono state segnate da nuovi bombardamenti. A poche ore dalla ripresa dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza, fonti militari hanno fatto sapere al Times of Israel che il cessate il fuoco è da considerarsi nuovamente in vigore. Ma il bilancio delle ultime 12 ore racconta una realtà diversa: secondo la Difesa civile palestinese, almeno 100 palestinesi sono stati uccisi, tra cui 35 bambini. A riportarlo è Al Jazeera, mentre il quadro sul terreno resta estremamente instabile. La decisione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di ordinare raid massicci è arrivata dopo l’accusa rivolta a Hamas di aver violato gli accordi: i miliziani avrebbero consegnato i resti di un ostaggio il cui corpo era però già stato recuperato in precedenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

