Alla fine saranno circa 500 i tifosi della Fiorentina sugli spalti di San Siro. Diversi residenti al nord anche se qualcuno partirà in giornata da Firenze. Trasferta non semplice di mercoledì sera, ma è chiaro che il momento non felice della squadra di Pioli abbia stoppato gli indecisi. Nel rapporto tra squadra e tifoseria si riparte dalla contestazione di domenica, quando il malcontento è deflagrato al momento dello 0-3 (poi annullato) di Dallinga. Un monito preciso, la gente si aspetta di vedere in campo piglio e orgoglio. Di certo le lacune tattiche non potranno sparire da un momento all’altro, ma l’atteggiamento non dovrà essere sbagliato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La trasferta dei sostenitori. La rabbia, l’attesa e le speranze. Cinquecento tifosi viola al Meazza