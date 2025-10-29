La transumanza dei palestinesi e quella del pubblico al Bonci Mentana cerca la sponda di Vera Gheno per difendersi

La polemica al vetriolo va avanti, Enrico Mentana cerca la ‘sponda linguistica’ di Vera Gheno a Cesena per difendersi dopo la bufera sulla “transumanza dei palestinesi”. Come è noto, il caso è nato qualche settimana fa quando il direttore, durante il Tg di La7, ha parlato di “transumanza” per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it