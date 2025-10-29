La tragedia di Mounir | morto dopo due anni di coma Non si è mai ripreso dal grave infortunio sul lavoro

Varese, 29 ottobre 2025 – Aveva 46 anni Mounir D.,nel mese di maggio 2023 era rimasto vittima di un gravissimo incidente sul lavoro in una cava a Caravate, l’operaio è deceduto questa mattina a Varese, era ricoverato presso il Nucleo Stati Vegetativi della Fondazione Molina. Lascia la moglie e tre figli. Il quarantaseieenne, che viveva a Caravate, non si è più ripreso dopo il grave infortunio, a cui era seguito lo stato di coma vegetativo permanente. L’incidente sul lavoro. L’incidente era avvenuto nell’area in cui venivano effettuate operazioni di estrazione del materiale utilizzato per la produzione di cemento, all’improvviso durante l’attività esplosiva necessaria per l’estrazione del materiale roccioso una pietra era schizzata in aria per decine di metri colpendo poi come un proiettile l’operaio, davanti agli occhi dei colleghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tragedia di Mounir: morto dopo due anni di coma. Non si è mai ripreso dal grave infortunio sul lavoro

Vittima di un incidente sul lavoro a Caravate nel 2023, è morto dopo due anni di coma Mounir Dhayba - Lascia la moglie e tre figli: due maggiorenni e una figlia minorenne ... Si legge su varesenews.it