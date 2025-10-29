La tragedia al Ballarin Strulli ricorda il papà | | Per me non sarà mai una partita qualunque

Sono passati oltre 60 anni da quel tragico 14 febbraio 1965 quando allo stadio ‘Ballarin’ di San Benedetto, in un tragico scontro di gioco morì il portiere dell’ Ascoli, Roberto Strulli. Oggi Sambenedettese e Ascoli si ritroveranno per il derby di Coppa Italia di Serie C e, pure se si giocherà allo stadio Riviera delle Palme, la mente di tanti non potrà che tornare a quel tristissimo match quando l’attaccante rossoblù Alfiero Caposciutti colpì involontariamente con il ginocchio la mandibola del portiere dell’Ascoli Roberto Strulli in disperata uscita bassa. Un impatto violento con l’estremo difensore dell’Ascoli che svenne e fu trasportato in Ospedale con una frattura alla mandibola e una contusione cerebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia al Ballarin. Strulli ricorda il papà:: "Per me non sarà mai una partita qualunque"

«Tiferemo tutti per l’Ascoli. Mio papà eroe bianconero». Parla Roberto junior Strulli, figlio dell’indimenticato portiere che perse la vita in un derby - ASCOLI «Tutta la nostra famiglia farà il tifo per l’Ascoli, siamo rimasti legati in maniera indissolubile alla città e al Picchio: papà ha perso la vita ... Riporta msn.com