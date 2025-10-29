Con questo libro pubblicato postumo in contemporanea mondiale da Feltrinelli, Harper Lee è tornata a sorprenderci, regalandoci una raccolta composta da otto racconti e altrettanti saggi inediti provenienti dai suoi archivi che ne restituiscono un’immagine sospesa tra giovinezza letteraria e maturità morale. Non è un ritorno dettato dalla nostalgia, ma una vertigine temporale, come se Lee avesse lasciato in sospeso alcune parole e solo oggi potessimo ascoltarle nella loro luce più obliqua. I racconti, scritti tra la fine degli anni ’50 e i primi ’60, rivelano una scrittura già nitida e controllata, capace di coniugare il realismo del sud americano con una tensione quasi metafisica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La terra del dolce domani