La Ternana vince e avanza in Coppa Italia Contro il Campobasso basta il gol di Pettinari
TERNANA 1 CAMPOBASSO 0 TERNANA (3-4-1-2): Vitali; Loiacono, Meccariello, Maestrelli; Bianay, Tripi (41’ st Fulga), McJannet, Durmush (41’ st Turella); Orellana (28’ st Bruti), Pettinari (41’ st Biondini), Leonardi (23’ st Brignola). A disp.: Morlupo, Franchi, Romeo, Donati, Longoni, Valenti, Coltorti, Rota, Semeraro, Proietti. All.: Liverani. CAMPOBASSO (4-3-3): Rizzo; Parisi, Papini, Armini (41’ st Celesia), Lanza (32’ st Cristallo); Serra, Brunet (23’ st Cerretelli), Gala; Ravaglioli, Leonetti (32’ st Martina), Nocerino (23’ st Lombari). A disp.: Tantalocchi, Muzi, Gargiulo, Rianna. All.: Zauri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
