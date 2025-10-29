La tassa Airbnb e il tic luddista della politica italiana
Lo scontro politico sulla tassa Airbnb nella nuova Legge di Bilancio è marginale dal punto di vista finanziario, ma è centrale da quello culturale. Il gettito atteso si aggira attorno ai cento milioni di euro, una piccola frazione rispetto alla manovra (lo 0,5 per cento dei diciannove miliardi su cui interviene la legge di bilancio) e una goccia nel mare del gettito tributario (lo 0,01 per cento dei settecentonove miliardi attesi, al netto dei contributi previdenziali e altre entrate). Il governo ha scelto una linea di prudenza, e per conseguire l’obiettivo dichiarato di un deficit, seppure di poco, inferiore al tre per cento deve bilanciare entrate e spese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
