’La tana dell’Ingordo’ Questa volta anche di premi

È La Tana dell'Ingordo la vincitrice della terza edizione del premio " Acrobata della Castagna ", il riconoscimento che celebra la migliore cantina del centro storico di Arcidosso, cuore pulsante della ' Festa della Castagna '. Un premio che non è solo una gara di sapori, ma un omaggio alla creatività, all'accoglienza e all'amore per le tradizioni locali. Durante i due fine settimana della manifestazione, la giuria ha visitato e valutato le cantine, tenendo conto di diversi aspetti: dalla valorizzazione dei prodotti del territorio e dell'immancabile castagna, alla qualità dell'allestimento e dell'ospitalità offerta ai visitatori; dall'interpretazione del tema 2025, "Il bicchiere mezzo pieno", fino all'attenzione per l'ambiente e la raccolta differenziata.

