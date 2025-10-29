La Svizzera stanzia oltre un miliardo di dollari per ammodernare i suoi bunker Ogni cittadino ha un posto segreto riservato

I timori della prosecuzione dell ‘operazione speciale russa, cioè dell’invasione dell’ Ucraina, Mosca che spinge ai confini orientali della Nato. La paura di una guerra nucleare ma anche di un conflitto combattuto con armi convenzionali. Sono queste le ragioni che hanno spinto la Svizzera a stanziare un fondo da 1,2 miliardi di dollari disponibile per i prossimi 15 anni con lo scopo di ammodernare i bunker sotterranei, nel Paese in cui “il diritto a un rifugio personale è sancito dalla Legge federale sulla protezione della popolazione, introdotta nel 1963? e che “è disseminato di una rete di circa 370mila rifugi personali che garantiscono un posto assegnato segretamente a ciascuno dei suoi quasi 9 milioni di residenti “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Svizzera stanzia oltre un miliardo di dollari per ammodernare i suoi bunker. Ogni cittadino ha un posto segreto riservato

