La strana abitudine di Gwyneth Paltrow col caffè mattutino preoccupa i nutrizionisti | ecco cosa si rischia

Cinemaserietv.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gwyneth Paltrow torna a far discutere per le sue scelte alimentari, stavolta in merito al suo caffè. L’attrice e fondatrice del brand di lifestyle Goop, ha raccontato in un’intervista a British Vogue di amare il suo caffè mattutino con un’aggiunta di panna cruda, cioè non pastorizzata. Una preferenza che ha incuriosito il pubblico e sollevato più di un dubbio tra i nutrizionisti. Come riporta Fox News, il latte crudo, spiegano gli esperti, può contenere batteri potenzialmente pericolosi per la salute. “Il rischio è concreto”, ha spiegato la dietista Kelly Springer. “Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che i prodotti non pastorizzati possono veicolare agenti patogeni responsabili di infezioni anche gravi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

