La strana abitudine di Gwyneth Paltrow col caffè mattutino preoccupa i nutrizionisti | ecco cosa si rischia
Gwyneth Paltrow torna a far discutere per le sue scelte alimentari, stavolta in merito al suo caffè. L’attrice e fondatrice del brand di lifestyle Goop, ha raccontato in un’intervista a British Vogue di amare il suo caffè mattutino con un’aggiunta di panna cruda, cioè non pastorizzata. Una preferenza che ha incuriosito il pubblico e sollevato più di un dubbio tra i nutrizionisti. Come riporta Fox News, il latte crudo, spiegano gli esperti, può contenere batteri potenzialmente pericolosi per la salute. “Il rischio è concreto”, ha spiegato la dietista Kelly Springer. “Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che i prodotti non pastorizzati possono veicolare agenti patogeni responsabili di infezioni anche gravi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La campagna elettorale delle #Regionali2025 l’ho iniziata al #molo5 del porto di #Piombino e qui, in questa domenica, la concludo. Di tutto, una riflessione. Di cuore, prima che di testa. Ho la strana abitudine di misurare l’affetto dal numero di volte in cui riesc Vai su Facebook
La strana abitudine di Gwyneth Paltrow col caffè mattutino preoccupa i nutrizionisti: ecco cosa si rischia - Due nutrizioniste hanno messo in guardia il pubblico dopo le recenti dichiarazioni di Gwyneth Paltrow sull'ingrediente che aggiunge al suo caffè del risveglio. Riporta cinemaserietv.it