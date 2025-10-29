La storia della soia dagli investimenti di Ford alle contraddizioni di oggi L’80% diventa mangime negli allevamenti
Dall’olio al tofu, dalle barrette di cioccolato al mangime per animali, dal latte e alla cera per i pastelli al biodiesel, fino all’inchiostro dei giornali. La soia si trova in molti degli alimenti che mangiamo e nella sua lunga storia è stata utilizzata per una infinita varietà di oggetti, ma oggi circa l’ 80% della produzione mondiale viene destinata a mangime per gli animali negli allevamenti. Famosa per i semi ricchi di proteine e oggi diventata pure asset strategico tra potenze ( leggi l’approfondimento ), ha origini in Cina, dove i fagioli di soia selvatici (Glycine soja) si utilizzavano già novemila anni fa, mentre la sua coltivazione sistematica è iniziata quattromila anni dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
