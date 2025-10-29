La storia della DC in una mostra Foto e documenti a Palazzo Europa

Un viaggio iconografico per ripercorrere le principali tappe della storia nazionale della Democrazia Cristiana: questo il filo conduttore di ‘DC. Storia di un Paese’, la mostra fotografica nazionale in programma da venerdì fino al 9 novembre nelle Sale Conferenze di Palazzo Europa a Modena (via Emilia Ovest 101). L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Sias con il Comitato nazionale per le celebrazioni dell’80°anniversario della nascita della Democrazia Cristiana, condurrà i visitatori attraverso un’ampia selezione di immagini storiche, documenti e testimonianze, che si propone di ricostruire la storia del partito sin dalle origini Sono previste due iniziative pubbliche a corredo del percorso espositivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

