La storia della DC in una mostra Foto e documenti a Palazzo Europa

Un viaggio iconografico per ripercorrere le principali tappe della storia nazionale della Democrazia Cristiana: questo il filo conduttore di ‘DC. Storia di un Paese’, la mostra fotografica nazionale in programma da venerdì fino al 9 novembre nelle Sale Conferenze di Palazzo Europa a Modena (via Emilia Ovest 101). L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Sias con il Comitato nazionale per le celebrazioni dell’80°anniversario della nascita della Democrazia Cristiana, condurrà i visitatori attraverso un’ampia selezione di immagini storiche, documenti e testimonianze, che si propone di ricostruire la storia del partito sin dalle origini Sono previste due iniziative pubbliche a corredo del percorso espositivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia della DC in una mostra. Foto e documenti a Palazzo Europa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Weekend d’arte, storia e gusto in Villa! Sabato 1 e Domenica 2 Novembre Le sale della Villa si aprono per accogliervi in un’esperienza che intreccia arte, storia e cultura rurale. Protagonista delle giornate è la mostra temporanea “I Percorsi del Gusto”, un i - facebook.com Vai su Facebook

Ti racconto…una storia, mostra presso Galleria Mo.C.A. https://ift.tt/5cLpYQ9 - X Vai su X

La storia della DC in una mostra. Foto e documenti a Palazzo Europa - L’esposizione nazionale da venerdì al 9 novembre. msn.com scrive

Il sapere degli Estensi. Mostra alle Gallerie su 130 anni di storia: foto e realtà virtuale - Eppure anche i musei hanno una vita, si evolvono, si modificano, compiono un viaggio nel tempo e nello ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

La storia della Ferrari in foto. La mostra promossa da CDP e Fondazione di Modena - Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari”, promossa da Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione di Modena, ... Secondo primaonline.it