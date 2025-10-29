La stampa africana attacca | se Anguissa fosse europeo o brasiliano sarebbe il miglior centrocampista al mondo
André-Frank Zambo Anguissa è nato a Yaoundé, la capitale del Camerun. Primi passi da calciatore nel Cotonsport Garoua, una delle più importanti squadre del Camerun, per poi passare gratuitamente allo Stade Reims, in Francia, venendo aggregato alla formazione giovanile del club. Poi l’Olimpique Marsiglia. Orgoglio Camerun, orgoglio dei Leoni. Il che pone una domanda ai quotidiani africani: se fosse europeo o brasiliano non sarebbe già il miglior centrocampista del Mondo? Se lo chiede Actucameroun. Anguissa orgoglio del Camerun. André-Frank Zambo Anguissa continua a fare notizia in Italia. Il centrocampista camerunense, eroe della serata contro il Lecce, ha assicurato la vittoria al Napoli con un gol decisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
