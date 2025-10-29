La stagione lirica | Il Barbiere di Siviglia al Teatro delle Muse Le prove in streaming

Venerdì 5 e domenica 7 dicembre va in scena Il Barbiere di Siviglia, libretto di Cesare Sterbini, dalla commedia omonima di Pierre Carón de Beaumarchais, musica di Gioachino Rossini, direttore Jacopo Brusa, regia e scene Damiano Michieletto, costumi Carla Teti. L’allestimento è del Maggio Musicale Fiorentino. L’opera è realizzata in coproduzione con Fondazione Rete Lirica delle Marche. Sul podio per Il Barbiere di Siviglia sale Jacopo Brusa, che ha approfondito il repertorio rossiniano dirigendo L’inganno felice al Fraschini di Pavia con l’orchestra Virtuosi Brunenses di Brno, La cambiale di matrimonio al Festival "Rossini in Wildbad", La Cenerentola al Piccolo Festival del Friuli Venezia-Giulia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La stagione lirica: "Il Barbiere di Siviglia" al Teatro delle Muse. Le prove in streaming

News recenti che potrebbero piacerti

Stagione Lirica 2025 Venerdì 21 novembre ore 20:30 Domenica 23 novembre 17:30 DON GIOVANNI M° Concertatore e Direttore Marco Moresco Regia di Paul-Émile Fourny Un Don Giovanni carismatico e ribelle, che dal mito trae nuova vita in un racconto - facebook.com Vai su Facebook

Modena, Teatro Comunale Pavarotti-Freni: "Nabucco" apre la Stagione lirica il 24 ottobre 2025 - X Vai su X

La stagione lirica: "Il Barbiere di Siviglia" al Teatro delle Muse. Le prove in streaming - Venerdì 5 e domenica 7 dicembre, la direzione è di Jacopo Brusa. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

“Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini apre la stagione lirica 2025 del Teatro Marrucino - 30, il sipario del teatro Marrucino di Chieti si apre su uno dei capolavori più amati della tradizione operistica italiana: Il ... Da chietitoday.it

Trovatore e Barbiere di Siviglia a stagione lirica Ancona 2025 - Due titoli del grande repertorio operistico: Il Trovatore di Verdi e Il Barbiere di Siviglia di Rossini, realizzati però evidenziando le fonti letterarie e drammaturgiche del contesto culturale ... Riporta ansa.it