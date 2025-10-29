La stagione delle castagne | Prodotti di grande qualità anche per il Crastatone

È uno dei luoghi più belli e affascinanti del paese di Piancastagnaio. Soprannominato il “Bagno degli ebrei”, per la ricchezza delle sue sorgenti che l’ antica comunità di ebrei utilizzava fin dal ’600 per i propri momenti rituali. Vi è un grande patrimonio verde di castagni, la maggior parte rilevati e innestati a marroni da diversi proprietari che ne curano la coltivazione con innesti specifici, avviando una importante produzione. Proprietari che si sono riuniti attorno all’associazione del Marrone amiatino. Francesco Mancini proprietario e commerciante pianese, commenta intanto l’andamento della stagione: "Per quanto mi riguarda è stata un’annata ottima, anche se ancora dobbiamo tirare le conclusioni perché dobbiamo ancora finire la raccolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

