La squadra di Powerlifting del Cus della d' Annunzio sfiora il podio ai campionati nazionali universitari

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha sfiorato il podio la squadra del Cus Powerlifting dell'università d'Annunzio, che ha partecipato al campionato italiano universitario, nei giorni scorsi, a Lodi. La squadra, infatti, si è classificata al quarto posto su 16 compagini in gara, un risultato molto lusinghiero, considerando che si. 🔗 Leggi su Today.it

