La Spezia corre e conquista la leadership ligure con export turismo e innovazione

La Spezia emerge come laboratorio di crescita economica nel panorama ligure e nazionale, grazie a un percorso di sviluppo che, tra il 2013 e il 2022, ha visto il Pil provinciale aumentare del 23,5%, il dato più alto della Liguria, confermando la centralità del territorio nei settori strategici dell’economia del mare, dell’industria cantieristica, del turismo e dell’export. Nel 2024 il tasso di occupazione ha raggiunto il 67,8%, superando sia la media regionale (67,3%) che quella nazionale (62,25%), mentre il reddito delle famiglie, nel triennio 2019-2022, ha registrato un incremento superiore di oltre cinque punti rispetto al dato medio italiano: numeri che testimoniano una crescita strutturale e non episodica, sostenuta da una rete imprenditoriale dinamica e da infrastrutture in potenziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Spezia corre e conquista la leadership ligure con export, turismo e innovazione

