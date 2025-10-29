La spazzola comprata su Temu si è accesa da sola è volata via e le ha risucchiato i capelli Ora mia figlia di 3 anni ha una grossa chiazza calva | la rabbia della mamma

L’aveva comprata per “semplificarsi la vita” con le pulizie di casa, ma quell’acquisto online da 4 sterline si è trasformato in un incubo. Una madre di 36 anni di Norwich, in Inghilterra, ha denunciato che una spazzola elettrica rotante comprata su Temu si è attivata improvvisamente e ha strappato una ciocca di capelli alla figlia di soli tre anni, lasciandola con una vistosa chiazza calva. La donna, di nome Amy, ha accusato il colosso cinese dell’e-commerce di scarsa attenzione alla sicurezza e ha rifiutato un’offerta di risarcimento. Il racconto della madre, riportato dalla Bbc, descrive una scena agghiacciante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La spazzola comprata su Temu si è accesa da sola, è volata via e le ha risucchiato i capelli. Ora mia figlia di 3 anni ha una grossa chiazza calva”: la rabbia della mamma

