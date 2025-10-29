La spaccata da film a Gabicce | in 4 devastano la vetrina della gioielleria bottino da 30mila euro

Gabicce (Pesaro), 29 ottobre 2025 - Hanno colpito la vetrina con una mazza, fino sfondarla. Poi sono entrati nel negozio, hanno rotto tre teche in vetro contenenti o ri, argento e pietre preziose e sono fuggiti. In due minuti scarsi è stato messa a segno la spaccata ai danni dell’ orologeria e preziosi ’Mattioli’, in viale della Vittoria 24 a Gabicce. I ladri, 4, sono entrati in azione alle 1,34 dell’altra notte. La scena ripresa dalle telecamere: il colpo e la fuga. Le telecamere hanno ripreso un uomo sui 40 anni a volto scoperto, con occhiali e un cappello con visiera, felpa con cappuccio, che dopo aver inferto le mazzate, si è aperto il varco nella vetrina della porta d’ingresso del locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

