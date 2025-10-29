La sovranista Meloni stanzia due miliardi in più per il Bilancio dell’Ue | la verità nelle tabelle del ministero
Il sovranismo è un lontano ricordo. L’Unione Europea che “deve chiudere” e le invettive contro i burocrati di Bruxelles sono acqua passata. Ora il governo di Giorgia Meloni ha deciso di aumentare i fondi stanziati per la partecipazione alle due principali organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte: l’Unione Europea e la Nato. L’incremento dei finanziamenti spunta nelle tabelle del ministero dell’Economia della legge di Bilancio del 2026. Per la partecipazione al Bilancio comunitario l’Italia ha deciso di investire due miliardi in più rispetto al previsto nel 2026 e nel 2027, mentre per la partecipazione al Trattato Nord Atlantico se i fondi rimangono invariati per i prossimi due anni aumenteranno di 3 milioni nel 2028. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Sovranista ma anche no: Meloni riceve Orbán - X Vai su X
Meloni ha celebrato tre anni di governo sovranista. Tagli e ideologia sovranista. Buon compleanno presidente Meloni. Vai su Facebook
Sovranista ma anche no: Meloni riceve Orbán - La sua posizione in Europa rimane ambigua: divisa a metà tra sovranisti ed europeisti ... Lo riporta lanotiziagiornale.it
Meloni a Sisi, quadro pace si basi su soluzione due Stati - A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente ... ansa.it scrive