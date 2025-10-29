Il sovranismo è un lontano ricordo. L’Unione Europea che “deve chiudere” e le invettive contro i burocrati di Bruxelles sono acqua passata. Ora il governo di Giorgia Meloni ha deciso di aumentare i fondi stanziati per la partecipazione alle due principali organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte: l’Unione Europea e la Nato. L’incremento dei finanziamenti spunta nelle tabelle del ministero dell’Economia della legge di Bilancio del 2026. Per la partecipazione al Bilancio comunitario l’Italia ha deciso di investire due miliardi in più rispetto al previsto nel 2026 e nel 2027, mentre per la partecipazione al Trattato Nord Atlantico se i fondi rimangono invariati per i prossimi due anni aumenteranno di 3 milioni nel 2028. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La “sovranista” Meloni stanzia due miliardi in più per il Bilancio dell’Ue: la verità nelle tabelle del ministero