La sovraesposizione di Sangiuliano in tivù e i mugugni di FdI | le pillole del giorno

Lettera43.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tecnicamente la chiamano overexposition mediatica: accade, per esempio, quando una persona è sempre in tivù, e può avere effetti negativi. In questo caso sta cannibalizzando gli esponenti di Fratelli d’Italia (e non solo) in Campania, che vedono ogni giorno nel piccolo schermo Gennaro Sangiuliano, il capolista dei meloniani alle Regionali in programma il 23 e il 24 novembre. “Genny” si diverte, sembra sempre a suo agio, contento di essere tornato nell’agone politico dopo il noioso esilio dorato parigino, come se l’onta dello scandalo Boccia (si ritroverà Maria Rosaria come rivale proprio nella sfida campana ) che l’ha portato alle dimissioni dal ministero della Cultura poco più di un anno fa fosse già archiviata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

la sovraesposizione di sangiuliano in tiv249 e i mugugni di fdi le pillole del giorno

© Lettera43.it - La sovraesposizione di Sangiuliano in tivù e i mugugni di FdI: le pillole del giorno

Cerca Video su questo argomento: Sovraesposizione Sangiuliano Tiv249 Mugugni