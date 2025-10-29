La sorella di Jessica Stappazzollo | Nessuno l’ha aiutata io ho saputo i dettagli dell'omicidio dai giornali

Laiza Stappazzollo, sorella minore di Jessica Stappazzollo, la 33enne uccisa ieri con un "numero smisurato di coltellate" dal compagno Douglas Reis Pedroso nella sua casa di Castelnuovo del Garda, nel Veronese, a Fanpage.it: "Ho saputo i dettagli della sua morte dai giornali, mentre tornavo dalla Germania. Eravamo tutti preoccupati, abbiamo anche denunciato ma nessuno l'ha aiutata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

