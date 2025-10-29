La sfida fra cugini atto secondo Vacherot batte ancora Rinderknech in una partita all’ultimo respiro

Roma, 29 ottobre 2025 – Si è appena concluso il secondo atto della sfida in famiglia tra il ventisettenne monegasco Valentin Vacherot e il trentenne francese Arthur Rinderknech, cugini di primo grado. E come due settimane fa a Shanghai è il primo ad uscirne vincitore, per altro con la stessa modalità. A Rinderknech è andato un combattutissimo primo set, concluso al tie-break (11-9), poi c'è stata la reazione di Vacherot che, sia nel secondo (6-3) che nel terzo set (6-4), ha subito effettuato i break decisivi per permettergli di passare agli ottavi di finale del Masters di Parigi-Bercy. Il tennis: una questione di famiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

